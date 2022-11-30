«Особенное чувство быть частью этого». Карлсон — о скандированиях фанатов в адрес Овечкина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о рекорде российского одноклубника Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Капитан «столичных» оформил дубль и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в выездных матчах. Теперь у Овечкина 403 такие шайбы в активе. Кроме того, Карлсон высказался о скандированиях фанатов в адрес россиянина.
«Это показывает не только то, каким игроком он является и насколько болельщикам, вероятно, интересно наблюдать за ним, но и величину рекорд, на пороге которого он находится. Это много значит, и вы можете это почувствовать. Это не просто что-то в стиле: «Эй, посмотри на этого парня, он летает по площадке, забивая голы». Это нечто особенное. И особенное чувство — быть частью этого», — приводит слова Карлсона The Athletic.
- 30 ноября 2022
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