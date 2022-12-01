Директор «Металлурга»: Голдобин играет хорошо раз в пять матчей, надо работать над собой

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о возможном обмене нападающего магнитогорского клуба Николая Голдобина. В октябре агент хоккеиста сообщал о желании форварда покинуть «Металлург».

«Не мы это выкладывали в прессу. Никто его не собирался никуда обменивать. Агент решил поднять волну. А многие из них даже не знают, чем на самом деле живут хоккеисты. Не понимают, какие у них проблемы, что им надо учиться. Коля Голдобин – талантливый парень, но, чтобы стать великим хоккеистом, ему ещё очень много надо работать. Как у профессионала у него постоянно в голове должно быть: «Как стать лучше?» Для этого нужно покопаться внутри себя. В прошлом году ему повезло – он попал в команду, играющую в тот хоккей, который ему подходит. Болельщикам нравится его игра – красивая, эффектная, хорошие руки. Но играть так надо не раз в пять матчей.

Для того, чтобы была стабильность, надо быть в хорошей физической форме и постоянно работать над собой. И это касается не только Голдобина, но и многих других хоккеистов в КХЛ. Вот Никита Тертышный в «Тракторе». Столько в прошлом году забил! Почему сейчас не получается? Надо разобраться, что мешает. Может, личные проблемы или просто не выспался. Сесть, пообщаться с человеком, подключить агента. Общаюсь ли я с Голдобиным? Конечно. А ради чего ещё я здесь? Я не привык просто занимать должность. Голдобин может играть ещё лучше, но всё зависит от него самого», — цитирует Ласькова «РБ Спорт».

Голдобин в текущем сезоне провёл за «Металлург» 28 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне-2021/2022 27-летний нападающий за 42 игры регулярного чемпионата отметился 39 (16+23) очками.