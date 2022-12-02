Вратарь «Далласа»: Робертсон — особенный хоккеист, хорошо, что он играет за мою команду

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер восхитился мастерством молодого нападающего «звёзд» Джейсона Робертсона. 23-летний американец оформил хет-трик в победном матче с «Анахайм Дакс» (5:0).
«Иногда ты просто сидишь и смеёшься над тем, насколько он хорош. Это круто, и он будет играть за «Даллас» ещё долгое время. Безусловно, он особенный хоккеист, и я счастлив, что он не играет против меня», — цитирует вратаря журналист Мэтью Дефранкс.
Благодаря хет-трику в этом матче у Робертсона в нынешнем сезоне 22 гола в 24 матчах. Также форвард отдал 17 результативных передач. Робертсон стал первым игроком в текущем сезоне, который преодолел отметку в 20 голов. Всего за карьеру Робертсон провёл 152 игры, в которых отличился 80 раз и отдал 84 голевые передачи.
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