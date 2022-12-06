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Форвард «Ванкувера» Михеев признан второй звездой матча с «Монреалем»

Форвард «Ванкувера» Михеев признан второй звездой матча с «Монреалем»
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В Канаде завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимал на своём льду «Монреаль». Победу в овертайме со счётом 7:6 (0:4, 2:0, 4:2, 1:0) одержали хозяева.

Российский форвард «косаток» Илья Михеев, сделавший дубль в этом матче, признан второй звездой игры, сообщает сайт лиги.

Михеев в текущем регулярном сезоне НХЛ набрал 15 (8+7) очков за 23 матча сезона.

Первой звездой признан игрок хозяев Элиас Петтерссон, забросивший победную шайбу в овертайме.

«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей набрав 23 очка. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «косатки» сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря (6:30 мск).

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