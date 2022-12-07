«Рад провести в Омске ещё один год». Буше — о подписании нового соглашения с «Авангардом»

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал подписание нового годового соглашения с омским клубом.

«Мне не потребовалось много времени на раздумья, потому что я был действительно рад подписанию контракта с «Авангардом». И я рад, что буду играть здесь ещё один год», — цитирует Буше пресс-служба клуба.

Напомним, ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и агент хоккеиста Алёша Пилко сообщали о подписании нового однолетнего контракта Буше с омским клубом.

В текущем регулярном сезоне КХЛ американский форвард набрал 36 (22+14) очков в 36 матчах за омский клуб. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).



Напомним, Буше выступает в КХЛ с сезона-2020/2021. Рид дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе омского «Авангарда», однако в сезоне-2021/2022 он перебрался в «Локомотив». Ярославский клуб расторг с ним контракт в феврале 2022 года, после чего Буше вернулся в состав омичей.

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