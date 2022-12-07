Скоренов: мне не важно — «Динамо» играет со СКА или с «Амуром». Моя мотивация — сама КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов поделился мыслями о переходе из СКА в стан бело-голубых.

«В СКА всё было хорошо в том плане, что мне предоставили шанс и рассказали, над какими моментами нужно работать и чем заниматься в первую очередь. Это я и делал в минувшем сезоне. Спасибо им за предоставленную возможность. Я был слабее тех ребят, которые играли в КХЛ. И это нормально, потому что у СКА клуб с большими амбициями, где собрано много талантливой молодёжи и сильных игроков. Я просто старался работать дальше. Разочарования точно не было.

Был ли вчерашний матч со СКА принципиальным для меня? Всегда одинаково сильно настраиваюсь на любую встречу. Выходя на матч, хочу показывать только свои лучшие качества, а не какие-то недочёты. Потому что недостатки лучше демонстрировать на тренировках, чтобы тренерский штаб имел возможность их поправить, а в матчах нужно показывать всё лучшее. Матч со СКА был для меня обычной рядовой встречей. Мне не важно — играем мы со СКА или с «Амуром», — моя мотивация всё равно на пределе, потому что сама игра в КХЛ — это и есть мотивация для меня. Очень хочу играть в этой лиге», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 декабря.