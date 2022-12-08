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Александр Овечкин обошёл легенду «Бостона» Рэя Бурка по количеству матчей с 2+ очками

Александр Овечкин обошёл легенду «Бостона» Рэя Бурка по количеству матчей с 2+ очками
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для капитана «столичных» этот матч стал 405-м, в котором он набрал не менее двух результативных баллов. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное 13-е место в истории Национальной хоккейной лиги. Россиянин обогнал легенду «Бостон Брюинз», самого результативного защитника в истории НХЛ Рэя Бурка (404).

Среди действующих игроков таких игр больше только у Сидни Кросби (430).

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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