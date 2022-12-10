Голышев: были свои идеи на буллиты, но если делать, то красиво. Голдобин офигенно сделал

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что у него было много идей исполнения буллита на Матче звёзд КХЛ, но нападающий обещал оставить их на следующий год. Голышев отметил буллит Николая Голдобина, который исполнил бросок в очках главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва.

«Не было духа возвращения молодёжки 2015 года, когда с Голдобиным разыграли гол? Это давно было, просто здесь получаем удовольствие. Конечно, с каждым из той команды приятно видеться. Это был лучший коллектив и по эмоциям лучший турнир в моей жизни. Но так не вспоминаем, это история.

На самом деле было много идей для буллитов, но как-то всё не то. Если делать, то делать красиво. Думаю, Коля Голдобин офигенно сделал. Какие были идеи? Не-не, оставлю их при себе. В следующем году, может, доработаем. Если поеду, то сделаю», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.