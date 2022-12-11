Защитник Шулак: обещал сыну, что забью гол в Матче звёзд КХЛ, это была моя главная цель

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал, что обещал сыну забить гол на Фонбет Матче звёзд КХЛ.

«Это было весело, я наслаждался каждым днём здесь! Мне понравилась атмосфера в Челябинске, она была невероятной. Понравилась музыка, ребята на арене круто пели. Моей семье тоже очень понравилось. Я рад, что сыграл на Матче звёзд. Эта игра была расслабленной — все веселились и забросили много шайб. Это было для болельщиков! Я хотел забросить, потому что обещал сыну — так что я просто должен был забить, это была моя главная цель», — цитирует Шулака официальный сайт КХЛ.

В матче за третье место Шулак забросил две шайбы за дивизион Чернышёва, но это не спасло его команду от поражения от сборной дивизиона Тарасова.