Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Шулак: обещал сыну, что забью гол в Матче звёзд КХЛ, это была моя главная цель

Защитник Шулак: обещал сыну, что забью гол в Матче звёзд КХЛ, это была моя главная цель
Комментарии

Защитник «Адмирала» Либор Шулак рассказал, что обещал сыну забить гол на Фонбет Матче звёзд КХЛ.

«Это было весело, я наслаждался каждым днём здесь! Мне понравилась атмосфера в Челябинске, она была невероятной. Понравилась музыка, ребята на арене круто пели. Моей семье тоже очень понравилось. Я рад, что сыграл на Матче звёзд. Эта игра была расслабленной — все веселились и забросили много шайб. Это было для болельщиков! Я хотел забросить, потому что обещал сыну — так что я просто должен был забить, это была моя главная цель», — цитирует Шулака официальный сайт КХЛ.

В матче за третье место Шулак забросил две шайбы за дивизион Чернышёва, но это не спасло его команду от поражения от сборной дивизиона Тарасова.

Новость по теме
Дивизион Тарасова обыграл в Матче звёзд КХЛ за третье место дивизион Чернышёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022