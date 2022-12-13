Шалунов назвал причины неудачной игры после перехода из ЦСКА в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов назвал причины неудачной игры после перехода из ЦСКА в ярославский клуб и рассказал о личной статистике.
«Многие требовали сиюминутного результата после перехода из ЦСКА в «Локомотив», однако забросил только восемь шайб за регулярный чемпионат. Из-за чего возникли проблемы? Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь всё так, как и должно быть. И надо цепляться за это.
Задумываюсь о личном рекорде по забитым голам? Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которым приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду», — приводит слова Шалунова RT.
В 35 матчах текущего сезона за «Локомотив» 29-летний форвард набрал 25 (15+10) очков.
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