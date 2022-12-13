Форвард «Локомотива» Шалунов: не сказал бы, что СКА сейчас явный фаворит плей-офф

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о турнирном положении ярославского клуба и оценил игру санкт-петербургского СКА.

«Насколько важно «Локомотиву» лидировать в регулярке? Уже неоднократно говорил: я не сторонник того, чтобы после каждого матча смотреть, на каком мы месте. Больше люблю заглянуть в таблицу в конце чемпионата, убедиться, что команда в плей-офф, и двигаться дальше.

Кто, помимо СКА, может претендовать на Кубок Гагарина? У нас очень непредсказуемый чемпионат. Достаточно вспомнить нашу последнюю игру с «Куньлунем» перед перерывом, в которой мы уступили 0:1. Нужно настраиваться на любую команду. Каждый коллектив силён по-своему, и нельзя никого недооценивать. И я бы не сказал, что тот же СКА сейчас явный фаворит плей-офф, если смотреть на составы», — приводит слова Шалунова RT.

«Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая СКА пять очков и имея матч в запасе.