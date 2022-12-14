Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 94 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 94 шайб
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Главной звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший ещё одну результативную передачу. Теперь у 37-летнего нападающего 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сумел установить уникальное достижение, став всего лишь третьим игроком с 800+ заброшенными шайбами в истории НХЛ.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). После оформленного хет-трика в ворота «Чикаго» российский форвард сократил отставание от Гретцки до 94 точных бросков.

Новость по теме
Овечкин рассказал, что может помешать ему побить рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022