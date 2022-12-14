«Наконец-то это свершилось. Я очень доволен». Овечкин — о 800-й шайбе в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отметился хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3) и довёл общее количество своих голов в лиге до 800. По этому показателю россиянин отстаёт на один гол от Горди Хоу, который занимает второе место в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги.

«Особенный вечер. Осталось два гола (чтобы обойти Хоу. — Прим. „Чемпионата“)… Мо [Энтони Манта] и Кузи [Евгений Кузнецов] проделали огромную работу, чтобы найти меня пасом. Это особенный момент. Я очень доволен тем, что, наконец-то, это свершилось. Мы движемся вперёд и сосредотачиваемся на следующем достижении», — цитирует Овечкина журналист Иан Оланд в своей соцсети.

Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.