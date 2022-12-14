«Это лучшая компания, среди которой вы можете оказаться». Овечкин — о Хоу и Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и довёл количество своих голов в НХЛ до 800. Помимо россиянина, лишь двум хоккеистам в истории лиги удавалось достичь этого рубежа: Горди Хоу (801 шайба) и Уэйну Гретцки (894 шайбы).
«Это лучшая компания, которую вы можете себе представить с тех пор, как начали играть в хоккей, чтобы вас упоминали рядом с Горди. Восемьсот шайб, и я третий человек, который когда-либо забил столько голов», — цитирует Овечкина журналист Том Гулитти в своей соцсети.
Этот хет-трик позволил Овечкину выйти на единоличное второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина в общей сложности 872 гола. Он обогнал Горди Хоу и расположился на второй строчке. На первом месте – Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.
- 14 декабря 2022
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