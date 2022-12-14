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Валерий Каменский: 800 шайб Овечкина – уже великий рекорд! Он делает замечательные вещи

Валерий Каменский: 800 шайб Овечкина – уже великий рекорд! Он делает замечательные вещи
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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился эмоциями от 800-й шайбы в НХЛ нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Чикаго» (7:3).

«800 шайб – это уже великий рекорд! И для Овечкина, и для нас всех. Конечно же, мы будем ждать его новых достижений. Нужно держать кулачки за него и дальше. Желаю ему здоровья — это самое главное для каждого спортсмена. Он делает просто замечательные вещи.

Его рекорды очень полезны для нашей страны и нашего хоккея. Он уже является кумиром многим. Множество мальчишек идут в хоккейные школы с желанием играть, как Александр. Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Будет надеяться и верить в это! Надеюсь, что Александр ещё долго будет радовать всех болельщиков хоккея своей великолепной игрой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. До рекорда Уйэна Гретцки осталось 94 шайбы.

Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ! Безумный снайпер! Овечкин положил хет-трик, выбив 800 голов в НХЛ!
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