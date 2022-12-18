Форвард «Виннипега» Уилер пропустит месяц из-за травмы паха после броска одноклубника

Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер пропустит месяц из-за травмы паха, сообщает пресс-служба «реактивных». Нападающий получил травму в прошедшем матче с «Нэшвиллом» от попадания шайбы после броска одноклубника Джоша Моррисси. Уилер уже перенёс операцию и приступил к восстановлению.

Отметим, что травму нападающий получил в ходе второго периода матча. Однако форвард вернулся и полностью отыграл третий период, чем помог команде одержать победу в овертайме со счётом 2:1.

В текущем сезоне Уилер провёл 29 матчей, в которых набрал 26 очков — забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач. Отметим, что перед началом сезона нападающего лишили капитанской нашивки. В матче с «Колорадо» 30 ноября Уилер отметился хет-триком.