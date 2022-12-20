Гашек рассказал, когда опубликует письмо, отправленное в НХЛ, WTA и ATP

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что закончил письмо в Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация). Голкипер представит его публике завтра, 21 декабря.

«Я закончил письмо для NHL, WTA и ATP на английском и чешском языках. Сегодня я отправлю письмо в каждую организацию, а завтра представлю его общественности», — написал Гашек в своём «твиттере».

Ранее Гашек неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России. Среди прочего он предлагал запретить въезд в Чехию русским игрокам «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» на первые матчи регулярного сезона НХЛ, однако в итоге все россияне приехали в страну.

Напомним, 15 декабря 2022 года Гашек анонсировал обращение в вышеуказанные организации.