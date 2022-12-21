Лайнсмен вытолкал с площадки хоккеиста «Торонто», чтобы тот не участвовал в потасовке

В Торонто (Канада) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

С сиреной об окончании первого периода нападающий «Тампы» Пьер-Эдуард Белльмар провёл жёсткий силовой приём на форварде «Торонто» Митче Марнере. Партнёры по команде вступились за канадца, и развязалась потасовка, в которой активное участие принимали форвард «Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг и российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. Лайнсмены быстро разняли игроков, а один из линейных арбитров силой выдавил Бантинга с площадки, несколько раз мощно толкнув форварда в грудь. Нападающий возмутился действиями судьи.

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По итогам эпизода Бантинг и Белльмар получили по две штрафные минуты за грубость.

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