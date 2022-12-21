Защитник Вадим Кудако подписал контракт с ХК «Сочи» до конца сезона

Защитник Вадим Кудако подписал контракт с ХК «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету хоккеиста 13 матчей за новосибирскую «Сибирь», в которых ему не удалось отметиться набранными очками при показателе полезности «-7». Новосибирский клуб расторг контракт с Кудако по соглашению сторон 19 декабря.



25-летний защитник перешёл в «Сибирь» перед сезоном-2021/2022. До этого хоккеист в течении шести сезонов выступал за череповецкую «Северсталь». В общей сложности Кудако провёл в КХЛ 349 матчей и набрал 47 (20+27) очков.

Защитник является воспитанником череповецкого хоккея, в его активе бронзовая медаль молодёжного чемпионата мира 2017 года и победа на студенческой Универсиаде в 2019 году.