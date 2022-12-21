Богдан Киселевич дебютирует за «Авангард» в матче с «Барысом»
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Сегодня в Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Авангардом». Стали известны составы на матч.
Примечательно, что в состав омского клуба попал новичок команды — защитник Богдан Киселевич. Хоккеист занял место во второй паре обороны вместе с Алексеем Береглазовым. Тройка нападения: Алексей Грицюк — Алекс Бродхёрст — Сергей Толчинский.
Напомним, Киселевич стал участником обмена с ЦСКА. В обмен на защитника омичи отдали армейцам нападающего Владимира Брюквина. В текущем сезоне Киселевич провёл за московских армейцев 22 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+9».
Начало матча — в 16:30 мск.
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