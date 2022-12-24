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Овечкин: когда пришёл в НХЛ, не думал о рекордах. То, что сейчас происходит, — это чудо

Овечкин: когда пришёл в НХЛ, не думал о рекордах. То, что сейчас происходит, — это чудо
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал чудом свои достижения в НХЛ. Россиянин в матче с «Виннипегом» забросил две шайбы и довёл количество своих голов в лиге до 802. Это позволило Овечкину обойти Горди Хоу в списке снайперов НХЛ за всю историю лиги.

«Когда ты приходишь в лигу, то никогда не думаешь, что произойдёт что-то такое, что ты побьёшь какой-либо рекорд Горди Хоу, какой-либо рекорд Уэйна Гретцки или какой-либо рекорд вообще. Ты думаешь: «Хорошо, может быть, ты будешь играть в НХЛ, ты будешь хорош и постараешься сделать всё, что в твоих силах». Но то, что происходит прямо сейчас, — это чудо», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Отставание от лидирующего в списке снайперов НХЛ Уэйна Гретцки составляет 92 гола.

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