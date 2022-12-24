Нападающий «Виннипега»: Овечкин — лучший снайпер нашего времени
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Нападающий «Виннипега» Адам Лаури выразил мнение, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является лучшим снайпером НХЛ на сегодняшний день. Россиянин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы.
«Конечно, не хотелось, чтобы это случилось против нашей команды, но Овечкин – снайпер моего поколения. Он столько сделал для развития хоккея, прямо сейчас это лучший снайпер нашего времени», — цитирует нападающего пресс-служба «Виннипега».
Напомним, отставание Овечкина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы. В прошедшем матче на счету россиянина также результативная передача.
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