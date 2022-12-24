Журналист The Athletic назвал, когда Овечкин в нынешнем графике превзойдёт рекорд Гретцки

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир предположил, в каком сезоне российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд по голам Уэйна Гретцки. Сейчас нападающих разделяет 92 шайбы.

«Второе место обеспечено, теперь приступаем к главному – погоне за Гретцки. Овечкину нужно 92 гола, чтобы догнать Великого, и 93, чтобы обойти его и сокрушить рекорд, к которому, как думали многие, нельзя будет подобраться, не то что побить. В нынешнем графике Овечкин может догнать Гретцки в сезоне-2024/2025», — цитирует журналиста The Athletic.

Напомним, Овечкин забросил две шайбы в матче с «Виннипегом» и обошёл Горди Хоу в списке снайперов лиги за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 802 шайбы в НХЛ.