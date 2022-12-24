Борис Михайлов оценил решение хоккеистов «Виннипега» в полном составе поздравить Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает логичным, что хоккеисты «Виннипега» в полном составе поздравили нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина со вторым местом в списке снайперов НХЛ. Россиянин оформил дубль в матче с «Джетс» и обогнал Горди Хоу по голам, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.
«Для меня было бы неожиданностью, если бы игроки «Виннипега» не поздравили Овечкина. Они же прекрасно понимают, что Саша — великий игрок и гордость НХЛ. Я уже не говорю, что Овечкин — гордость России. Там ценятся все рекорды — это знак уважения как к спортсмену и человеку. Всё правильно — так и должно быть», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
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