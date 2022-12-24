Журналисты НХЛ объяснили, сможет ли Овечкин стать первым игроком с 900 голами в регулярках

Журналисты официального сайта НХЛ рассказали, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стать первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов в регулярных чемпионатах.
«Доберётся ли он до отметки в 900 шайб?
Ни один игрок в истории НХЛ не забивал 900 голов в регулярном чемпионате. Текущий контракт Овечкина рассчитан до конца сезона-2025/2026 (ещё 292 матча). Если Овечкин примет участие в каждой из оставшихся встреч, ему нужно будет забивать в среднем 0,34 гола за матча (чуть больше половины его показателя среднего количества шайб в последние 10 сезонов), чтобы достичь отметки.
Для сравнения: за свою 18-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин пропустил пять или более матчей за сезон всего три раза, в том числе только один раз до кампаний, затронутых пандемией COVID-19 (сезон-2009/2010: 10 пропущенных матчей, в том числе четыре из-за дисквалификации). Учитывая его средний показатель в 0,61 гола за матч по карьере, Овечкин может забросить 900 шайб, что должно случиться к 50 матчам в сезоне-2024/2025», — говорится в сообщении.
- 24 декабря 2022
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