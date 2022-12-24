Александр Овечкин улыбкой отреагировал на вопрос о погоне за Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ. Великий канадец лидирует в Национальной хоккейной лиге по количеству голов — 894. На счету российского нападающего 802 шайбы, он занимает второе место по количеству голов в истории НХЛ.
«Шаг за шагом, ребят (улыбнулся). Впереди всё ещё долгий путь. Прямо сейчас настало время побыть с семьёй и насладиться моментом», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
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