НХЛ выпустила продукцию с символикой, посвящённой 802-й шайбе Овечкина в лиге

НХЛ на своём сайте выпустила продукцию с символикой, посвящённой 802-й шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Фото: shop.nhl.com

Основная продукция состоит из маек, толстовок, кепок и шапок. На кепке и шапке изображен логотип GR8 Chase, а на толстовке и футболке — графика, посвященная 802 голам Овечкина.

Фото: shop.nhl.com

Фото: shop.nhl.com

Фото: shop.nhl.com

Также, есть несколько шайб на выбор. Одна из них — хрустальная шайба с логотипом GR8 Chase, содержащая внутри лёд с сегодняшнего матча с «Виннипегом».

Фото: shop.nhl.com

В сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 забитыми шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

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