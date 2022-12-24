НХЛ выпустила продукцию с символикой, посвящённой 802-й шайбе Овечкина в лиге

НХЛ на своём сайте выпустила продукцию с символикой, посвящённой 802-й шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге, сообщает Russian Machine Never Breaks.
Фото: shop.nhl.com
Основная продукция состоит из маек, толстовок, кепок и шапок. На кепке и шапке изображен логотип GR8 Chase, а на толстовке и футболке — графика, посвященная 802 голам Овечкина.
Фото: shop.nhl.com
Фото: shop.nhl.com
Фото: shop.nhl.com
Также, есть несколько шайб на выбор. Одна из них — хрустальная шайба с логотипом GR8 Chase, содержащая внутри лёд с сегодняшнего матча с «Виннипегом».
Фото: shop.nhl.com
В сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 забитыми шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.
- 24 декабря 2022
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:23
-
21:19
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
20:13
-
19:57
-
19:37
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:57
-
18:41
-
18:32
-
18:21
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:34