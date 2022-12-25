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Гашек: НХЛ, WTA и ATP придётся заплатить за поддержку России

Гашек: НХЛ, WTA и ATP придётся заплатить за поддержку России
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек вновь обвинил Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация) в отсутствии каких-либо ограничений к российским спортсменам, выступающим под эгидой этих организаций.

«В мире есть миллионы людей, которые расстроены тем, что НХЛ, WTA и ATP продолжают допускать российских спортсменов и тем самым поддерживать специальную военную операцию на Украине. За поддержку России им всем придётся заплатить», — написал Гашек в своём «твиттере».

Напомним, в своём письме, опубликованном 21 декабря 2022 года, Гашек призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.

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