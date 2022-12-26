Алексей Дементьев: если НХЛ и обращает на Гашека внимание, то с негативным отношением

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал последние высказывания бывшего голкипера Доминика Гашека в адрес россиян.

«Если честно, я перестал обращать внимание на то, как Доминик Гашек выражает свои мысли. К моему большому сожалению, последние его высказывания не помогают найти компромисс и улучшить ситуацию. Поэтому в очередных заявлениях Гашека не будет ничего нового для меня, они только ухудшат моё мнение о нём.

НХЛ обращает внимание на высказывания Гашека? Если НХЛ обращает на это внимание, то только с негативным отношением. Генеральная линия лиги — это сохранение российских игроков, подписание новых контрактов с ними, приглашение профессионалов. А Гашек в определённой степени вносит смуту в бизнес. Не знаю, почему он это не понимает. Своими действиями он пытается повлиять на прибыль владельцев североамериканских клубов», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, Гашек написал письмо в НХЛ, WTA и ATP, в котором призвал отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.