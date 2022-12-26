Кудашов — о победе над ЦСКА: после первого периода говорил команде, что будет другая игра

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) и объяснил отсутствие Артёма Волкова.
«Хорошая игра получилась, думаю, что зрителям она понравилась. Много моментов создали – единственное, только три гола забили – это маловато, потому что создали много – и «Динамо», и ЦСКА – и забивать надо больше. Мне понравилось, как играли и в атаке, и в обороне, самоотверженно сыграли.
После первого периода говорил, что дальше будет совершенно другая игра, потому что в хоккее не бывает такого, что 60 минут доминирует одна команда. Именно в нашей лиге, где команды не сильно различаются в уровне, поэтому тут никогда не будет такого. Надо было быть готовым, что ЦСКА, играя дома, не будет всегда играть в обороне.
Всего одно удаление? ЦСКА играл очень хорошо – быстро и агрессивно. Надо отдать должное игрокам, что не цепляли, не фолили и держали себя в руках. Немного откатились в третьем периоде? Соперник лез вперёд, поэтому и надо было немного сыграть на этом.
Отсутствие Волкова в составе? У нас ещё два человека не играют, поэтому сейчас идёт такая часть сезона, что всё будут менять вне зависимости от того, как играет человек. Будем производить ротацию», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 декабря 2022
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