«Игры идут, жизнь кипит». Кадейкин поделился мнением о текущем календаре сезона КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин оценил календарь в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«В этом сезоне на самом деле классно. Игры идут, жизнь кипит, всё меняется, всё быстро происходит. Есть много поводов для обсуждений у экспертов, журналистов, болельщиков. Много интересных вещей происходит. У кого-то спады, у кого-то подъёмы. Чем больше событий, мне кажется, тем лучше для всех нас, для популяризации хоккея.

У каждого игрока, наверное, своё мнение. Мне в удовольствие постоянно выходить играть, чувствовать атмосферу. В принципе считаю, что лучшая тренировка – это игра. Тренироваться летом надо. Сейчас, наоборот – показывать всё, что ты умеешь. Поэтому я очень доволен нынешним форматом, мне он по душе», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

29-летний нападающий в текущем сезоне сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»: