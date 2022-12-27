«Игры идут, жизнь кипит». Кадейкин поделился мнением о текущем календаре сезона КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин оценил календарь в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«В этом сезоне на самом деле классно. Игры идут, жизнь кипит, всё меняется, всё быстро происходит. Есть много поводов для обсуждений у экспертов, журналистов, болельщиков. Много интересных вещей происходит. У кого-то спады, у кого-то подъёмы. Чем больше событий, мне кажется, тем лучше для всех нас, для популяризации хоккея.
У каждого игрока, наверное, своё мнение. Мне в удовольствие постоянно выходить играть, чувствовать атмосферу. В принципе считаю, что лучшая тренировка – это игра. Тренироваться летом надо. Сейчас, наоборот – показывать всё, что ты умеешь. Поэтому я очень доволен нынешним форматом, мне он по душе», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
29-летний нападающий в текущем сезоне сыграл за уфимцев 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
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