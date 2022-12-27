Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Iltalehti: главный провал дня — поражение не Финляндии, а Канады

Iltalehti: главный провал дня — поражение не Финляндии, а Канады
Комментарии

Финская газета Iltalehti в статье на своём сайте назвала главным провалом игрового дня предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023 поражение сборной Канады от сборной Чехии (2:5).

«Самым большим сюрпризом в день открытия молодёжного чемпионата мира стало не поражение Финляндии в овертайме от Швейцарии, даже если многие СМИ говорят об этом, как о фиаско и катастрофе. Естественно, стартовое поражение финнов не порадовало.

Главный провал дня — поражение хозяев от сборной Чехии. Канада сильно прессинговала во второй половине матча. Однако чешской целью в матче было терпение. Команда выдержала огромную физическую игру Канады и давление канадской толпы на стадионе.

Турнир с самого начала показал своё очарование», — сказано в статье.

В следующем матче на молодёжном чемпионате мира «кленовые листья» встретятся со сборной Германии в ночь на 29 декабря в 2:30 мск. Сборная Чехии сыграет со сборной Австрии в ночь на 28 декабря в 2:30 мск.

Новость по теме
Сборная Канады ни разу не завоёвывала медалей, проиграв в стартовом матче на МЧМ
Новость по теме
Главный тренер молодёжной сборной Канады назвал причины поражения от сборной Чехии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022