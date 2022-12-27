Iltalehti: главный провал дня — поражение не Финляндии, а Канады

Финская газета Iltalehti в статье на своём сайте назвала главным провалом игрового дня предварительного раунда молодёжного чемпионата мира — 2023 поражение сборной Канады от сборной Чехии (2:5).
«Самым большим сюрпризом в день открытия молодёжного чемпионата мира стало не поражение Финляндии в овертайме от Швейцарии, даже если многие СМИ говорят об этом, как о фиаско и катастрофе. Естественно, стартовое поражение финнов не порадовало.
Главный провал дня — поражение хозяев от сборной Чехии. Канада сильно прессинговала во второй половине матча. Однако чешской целью в матче было терпение. Команда выдержала огромную физическую игру Канады и давление канадской толпы на стадионе.
Турнир с самого начала показал своё очарование», — сказано в статье.
В следующем матче на молодёжном чемпионате мира «кленовые листья» встретятся со сборной Германии в ночь на 29 декабря в 2:30 мск. Сборная Чехии сыграет со сборной Австрии в ночь на 28 декабря в 2:30 мск.
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