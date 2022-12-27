Тренер «Амура»: не хватило простого рабочего голика, но мальчишки молодцы, старались

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Адмиралом» (1:3).
«Если брать игру в целом, это матч нереализованных моментов и ошибок, которые мы, к сожалению, допустили больше, чем соперник. Пропустили со своей же атаки с ходу, получили «один в ноль». Хорошая игра с нашей стороны, были моменты, у соперника вратарь здорово отыграл в этих моментах. Где-то не хватило простого рабочего голика, к сожалению, слишком много хотим делать лишних передач в зоне атаки, не хватает агрессии.
Тем не менее мальчишки молодцы, старались, и при счёте 1:2 были моменты вытащить игру. У нас ещё две игры на выезде, будем делать всё, чтобы закончить год на позитивной ноте», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.
После поражения хабаровчане занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков.
- 27 декабря 2022
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