Форвард ЦСКА: мы чемпионы, а значит, вдвойне являемся раздражителями для команд КХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев считает, что армейский клуб выступает в роли главного раздражителя для команд КХЛ, так как является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд. На ЦСКА всегда настраиваются серьёзно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», — цитирует Каменева ТАСС.

Сегодня, 30 декабря, пройдёт последний тур в календарном году. ЦСКА примет на домашнем льду ярославский «Локомотив». Начало матча — в 19:30 мск. После 43 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ армейский клуб занимает третье место в таблице Западной конференции.