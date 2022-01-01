Овечкин забросил 805-ю шайбу в карьере в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 6:2.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на старте заключительного игрового отрезка забросил свою вторую шайбу. Российский нападающий во время розыгрыша большинства получил передачу в левом круге вбрасывания и в касание бросил. Шайба залетела в ворота. Этот гол стал 805-м в карьере российского хоккеиста.

Отметим, что очки за результативные передачи на свой счёт записали Эрик Густафссон и Маркус Юханссон.

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