Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 25+ голами
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 7:2.
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль и довёл свой голевой счёт до 25 шайб в текущем сезоне. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для 37-летнего форварда этот сезон стал 17-м в карьере с 25+ голами. По этому показателю он вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Майком Гартнером. Больше Овечкина сезонов с 25+ голами проводили только Яромир Ягр (18) и Горди Хоу (20).
Новость по темеОвечкин забросил 805-ю шайбу в карьере в НХЛ
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