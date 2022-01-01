Овечкин до двух очков сократил отставание от Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Теперь на счету российского нападающего 1455 (806+649) результативных передач за карьеру в НХЛ. Овечкин сыграл 1313 матчей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» сократил отставание от легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до двух очков. У «Финской Выспышки» за карьеру было 1457 (684+773) баллов в 1451 встрече.

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.