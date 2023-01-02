Овечкин после победы со счётом 9:2 сфотографировался с мамами игроков «Монреаля»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Монреаль Канадиенс» попал в милую историю, сообщает Washington Hockey Now.

После поражения «Хабс» в канун Нового года мамы игроков канадской команды спустились в раздевалку, чтобы встретиться со своими сыновьями. Тем не менее по пути они наткнулись на Овечкина и сделали с ним групповую фотографию.

Фото: Hockey Le Magazine

Напомним, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2. Сам Овечкин отметился хет-триком.

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