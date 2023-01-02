Защитник «Питтсбурга» Летанг может пропустить «Зимнюю классику»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг может пропустить «Зимнюю классику» с «Бостон Брюинз», сообщает официальный сайт НХЛ.

35-летний игрок обороны не участвовал в тренировке на «Фенуэй Парк» в воскресенье после того, как в пятницу пропустил матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4).

«Это очень грустно. Он парень, который любит такие игры, любит важные моменты. Без него будет тяжело», — приводит слова защитника «пингвинов» Брайана Дюмулина сайт НХЛ.

«Летанг — большая часть нашей команды. Каждый раз, когда он отсутствует в составе, это огромный удар для нашей команды», — заявил ещё один игрок обороны «Питтсбурга» Маркус Петтерссон.

В текущем сезоне Летанг набрал 16 (2+14) очков в 29 матчах за «Питтсбург».

Напомним, начало встречи в рамках «Зимней классики» запланировано на 22:00 мск 2 января.