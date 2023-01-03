С. Фёдоров объяснил отсутствие большого числа лидеров ЦСКА в дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Хотелось бы, конечно, быть впереди, а не догонять. И в овертайме были полумоменты, когда для нас могло всё закончиться.

Ошибались все звенья, сами себе придумывали какие-то проблемы. Не всегда тройки выходили по очередности, хотелось кого-то из ребят поберечь, но они молодцы — приняли ритм, играли недлинными сменками, командная скорость была на уровне. В плане наполнения средней зоны и даже на нашей синей линии удалось превратить давление соперника в так называемое противодавление.

Отсутствие многих игроков основного состава? Ребята готовились, но, к сожалению, не смогли сегодня выйти. Есть обстоятельства, связанные с гриппом», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме ЦСКА в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию бело-голубых