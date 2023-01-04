Овечкин обновил свой рекорд в НХЛ по голам за первые 40 игр сезона среди игроков 36+ лет

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и довёл общее количество своих голов в сезоне до 28 за 40 игр. Таким образом, россиянин обновил свой прошлогодний рекорд НХЛ по голам за первые 40 матчей сезона (27 шайб) среди игроков старше 36 лет.

Первая пятёрка игроков старше 36 лет по голам за первые 40 матчей сезона выглядит следующим образом:

Овечкин — 28 голов в текущем сезоне и 27 голов в сезоне-2021/2022. Жан Беливо — 24 гола в сезоне-1967/1968. Бретт Халл — 24 гола в сезоне-2000/2001. Джо Маллен — 23 гола в сезоне-1993/1994. Брендан Шэнахан — 23 гола в сезоне-2006/2007.

Отметим, что после сегодняшнего матча отставание Овечкина от Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 86 шайб.