«Салават Юлаев» прервал серию поражений, дома обыграв «Локомотив»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
На 20-й минуте Иван Чехович, реализовав численное большинство с передачи Андрея Сергеева, вывел ярославцев вперёд. Под занавес второго игрового отрезка Михаил Науменков забросил шайбу при игре «5х3» и сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Сергей Шмелёв и Александр Хмелевски. На 47-й минуте Александр Хмелевски, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Салават Юлаев» примет СКА. Оба матча состоятся 6 января.
- 4 января 2023
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