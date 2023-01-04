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«Салават Юлаев» прервал серию поражений, дома обыграв «Локомотив»

«Салават Юлаев» прервал серию поражений, дома обыграв «Локомотив»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Сергеев) – 19:20 (5x4)   1:1 Науменков (Шмелёв, Хмелевски) – 39:21 (5x3)   2:1 Хмелевски (Дроздов, Кулёмин) – 46:40 (5x4)

На 20-й минуте Иван Чехович, реализовав численное большинство с передачи Андрея Сергеева, вывел ярославцев вперёд. Под занавес второго игрового отрезка Михаил Науменков забросил шайбу при игре «5х3» и сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Сергей Шмелёв и Александр Хмелевски. На 47-й минуте Александр Хмелевски, реализовав численное большинство, вывел уфимцев вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Салават Юлаев» примет СКА. Оба матча состоятся 6 января.

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