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Сборные Чехии и Канады сыграют в финале МЧМ-2023

Сборные Чехии и Канады сыграют в финале МЧМ-2023
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Прошёл полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1. Во втором полуфинале в Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Таким образом, молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск. В матче за бронзу встретятся сборные США и Швеции. Начало матча 5 января в 22:30 мск.

U20 ЧМ-2023. Финал
06 января 2023, пятница. 02:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Канада U20
U20 ЧМ-2023. За 3-е место
05 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20

Напомним, действующим победителем чемпионата является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.

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