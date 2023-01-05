Сборные Чехии и Канады сыграют в финале МЧМ-2023

Прошёл полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1. Во втором полуфинале в Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Таким образом, молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск. В матче за бронзу встретятся сборные США и Швеции. Начало матча 5 января в 22:30 мск.

Напомним, действующим победителем чемпионата является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.

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