Кожевников: наша проблема в том, что из-за элементов непрофессионализма много околохоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил неровные выступления «Авангарда» в этом сезоне КХЛ — провальный старт и действующую серию из семи побед.

«Уже говорил, наша проблема в том, что у нас из-за элементов непрофессионализма много околохоккея. Здесь «Авангард» — самый свежий пример. Команду обрекли на такие качели ещё летом, когда генеральный менеджер рулил в одну сторону, главный тренер — в другую, агенты с некоторыми игроками — в третью, а руководитель, глядя на это сверху, подруливал. Но когда в управлении наступила какая-то ясность, появилась игровая стабильность. Её мы в последние недели и видим.

Зима — очень тонкий отрезок сезона, она показывает, кто летом правильно работал, а кто сачковал. Вспоминаю некоторых тренеров-иностранцев, которые в предсезонке устраивали своим хоккеистам каникулы, осенью на лёгкости всех побеждали, а зимой останавливались. Так вот, в «Авангарде» этой картины мы не видим, команда функционально готова. Поэтому сейчас она выстреливает на фундаменте, заложенном ещё летом Дмитрием Рябыкиным.

Кравец? Он очень удачно зашёл. Несколько недель постоял на лавке рядом с Рябыкиным, какие-то вещи увидел со стороны и, оказавшись в роли главного, их подправил. Хорошая работа. Для меня понятно, что целая группа игроков не смогла выложиться на сто процентов при Рябыкине. Знаю Дмитрия, это жёсткий и требующий тренер, с перспективой. Но он не учёл, что в верхах, где кое-кто у нас влюблён в иностранцев, его не будут поддерживать так, как Хартли. Этот разброд и эти шатания Кравец увидел со стороны — и, заступив на лавку, постарался погасить. Скажем так, проявил себя как хоккейный политик. То, что, например, включилось первое звено, — заслуга нового тренера. Есть и другие достижения», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, руководство «Авангарда» объявило об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды 10 октября, когда омский клуб потерпел 10 поражений в 16 матчах. После 46 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ омский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции.

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