Защитник «Северстали»: считаю, что мы переиграли «Ак Барс», но не повезло с реализацией

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков считает, что череповецкая команда имела преимущество в матче с «Ак Барсом», хоть и уступила в овертайме со счётом 1:2.

«Ак Барс» – мастеровитая команда, было интересно против них сыграть. Сыграли очень хорошо, я считаю, что мы переиграли их, но чуть-чуть не повезло в плане реализации моментов. Времени в атаке, я думаю, у нас было больше.

Как воспринял обмен из СКА в «Северсталь»? Для меня был небольшой шок, потому что не ожидал этого. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. Санкт-Петербург – город хороший, команда такая же. Там всё на высшем уровне, но у нас жизнь такая хоккейная, что скажут, то и делаем.

10 очков в 16 матчах за «Северсталь»? Я пытался играть так в СКА, сейчас в «Северстали». Здесь побольше свободы в этом плане. Можно подключаться, не бояться ошибиться», — цитирует защитника Metaratings.

Напомним, в ноябре СКА совершил обмен с «Северсталью», в результате которого в Санкт-Петербург отправился голкипер Владислав Подъяпольский, а в обратном направлении — вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков. За 18 матчей в составе СКА Пыленков набрал семь (1+6) очков, за 16 матчей в составе «Северстали» на счету защитника 10 (3+7) очков в 16 матчах.