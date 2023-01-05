Генменеджер «Ак Барса» — об обмене Бурмистрова: просто так с выезда не отправляют домой

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о причинах обмена нападающего Александра Бурмистрова в «Металлург» и рассказал, какие команды претендовали на форварда.

«Да, он был оштрафован. Решение было принято в Новосибирске, его отправили домой. Уход Олега Знарка никак не влиял на вариант оставлять/не оставлять игрока. Он тренировался с ребятами, которые не играли. Но сразу сказали, что оставлять не будем.

Мы искали варианты обмена. У Александра в контракте был пункт, по которому без его ведома мы не могли обменять его в другой клуб. Интересовались «Авангард», «Спартак», «Локомотив». Сам Саша изъявил желание поехать в Магнитогорск, мы не стали препятствовать. Разговаривали с «Металлургом» по варианту обмена на Михаила Фисенко, но он не состоялся. Поэтому расторгли контракт по обоюдному согласию.

Почему он долгое время тренировался на базе? Пошли навстречу игроку, открыли базу, тренеры расписали ему тренировочный процесс, он занимался с неиграющими ребятами. Сразу сказали, что оставлять в команде его не будем. Были свои причины. Просто так игрока с выезда не отправляют домой», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Бурмистров провёл 26 матчей за «Ак Барс» в текущем сезоне, отметившись тремя (1+2) очками. За магнитогорский клуб 31-летний нападающий провёл четыре матча без набранных баллов.