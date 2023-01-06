Рукопожатие Кошечкина со своим сыном, вратарём «Локомотива», после матча. Фото
Поделиться
Российский вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин пожал руку своему 18-летнему сыну Максиму Майорову после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
Майоров, выступающий также на позиции голкипера и играющий за ярославскую команду, был впервые вызван на встречу Континентальной хоккейной лиги. На лёд 18-летний вратарь не вышел, однако это не помешало ему увидеться с отцом после матча.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Кошечкин отыграл 48 минут, за которые отразил 20 бросков, не пропустив ни гола.
Новость по теме«Это не шоу». Никитин объяснил, почему не дал сыграть сыну Кошечкина в матче с «Магниткой»
Комментарии
- 6 января 2023
-
20:32
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
18:59
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
14:54
-
14:30
-
14:18
-
13:50
-
13:26
-
12:50
-
12:35
-
12:12
Партнерский контент