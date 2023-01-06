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Рукопожатие Кошечкина со своим сыном, вратарём «Локомотива», после матча. Фото

Рукопожатие Кошечкина со своим сыном, вратарём «Локомотива», после матча. Фото
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Российский вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин пожал руку своему 18-летнему сыну Максиму Майорову после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

Майоров, выступающий также на позиции голкипера и играющий за ярославскую команду, был впервые вызван на встречу Континентальной хоккейной лиги. На лёд 18-летний вратарь не вышел, однако это не помешало ему увидеться с отцом после матча.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Кошечкин отыграл 48 минут, за которые отразил 20 бросков, не пропустив ни гола.

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