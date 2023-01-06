Гашек: надеюсь, ни одного российского хоккеиста или теннисиста не пустят на турниры

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о том, что в 2023 году будет рассмотрено возможное возвращение России и Беларуси на международную арену.
«Глава ИИХФ прокомментировал (не)принятие российских и белорусских хоккеистов обратно в «наши турниры» и сказал, что политика на него не повлияет. Надеемся на это! Если ИИХФ не хочет афишировать спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России и нести ответственность, как и НХЛ, то она не может вернуть Россию и Беларусь обратно.
Однако то, что он в прессе чётко не заявляет, что о возвращении не может быть и речи, потому что это будет миллиардная реклама России и её действий на Украине и что ИИХФ никогда не поддержит это, указывает на его неясное отношение, что, на мой взгляд, для главы ИИХФ опасно.
Есть ли возможность, что их спортсменов не пустят в страны, принимающие турниры? Я считаю это долгом каждой демократической страны в данной ситуации. И не только в хоккее. Надеюсь, ни одного российского или белорусского спортсмена в данной ситуации не пустят на хоккейный, теннисный или другой турнир. Мы не должны тем самым способствовать их рекламе», — говорится в сообщении.
- 6 января 2023
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