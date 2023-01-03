Гашек высказался о решении Овечкина не убирать фотографию с Путиным в социальных сетях

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек высказался о решении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не убирать фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным из своего профиля в социальных сетях.

«Послушайте, он, наверное, думает, что это правильно. Это его свободное решение. Ни в коем случае нельзя заставлять его делать что-то, что противоречит его убеждениям. Мы и, конечно же, НХЛ должны делать то, что отвечает интересам демократического мира и наших единомышленников. Но НХЛ так не делает. Наоборот, своими действиями она поддерживает Россию и её политику», — приводит слова Гашека Sport Aktuality.

Отметим, что в Северной Америке и Европе многим не понравилось решение Овечкина из-за политических взглядов.