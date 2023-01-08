Грант о покере «Адмиралу»: всегда приятно стать в чём-то первым, мои дети будут очень рады
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Канадский защитник «Барыса» Алекс Грант поделился эмоциями после своего покера в ворота «Адмирала» (5:1). 33-летний канадский хоккеист стал первым защитником в истории КХЛ, кому удавалось забросить четыре шайбы.
«Столько хоккеистов играли в КХЛ за 15 лет, и стать первым защитником, кто забросил четыре шайбы в одном матче – здорово. Всегда приятно стать в чём-то первым, мои дети будут очень рады. Я горд добиться такого достижения и победить в матче», – цитирует Гранта пресс-служба КХЛ.
33-летний канадец стал вторым игроком «Барыса», забившим четыре гола в одном матче. Ранее покер за «Барыс» делал Найджел Доус 22 февраля 2013 года в матче с «Трактором». В текущем сезоне на счету Гранта 16 (7+9) очков в 31 матче за «Барыс» и СКА.
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